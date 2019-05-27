騰訊雲力攻影音串流、AI及遊戲行業三大範疇　為客戶訂製方案

騰訊（0700）在今年首季業績，首次獨立披露「金融科技及企業服務」的表現，收入同比增長44%至人民幣218億元，主要受商業支付、其他金融科技服務如小額貸款，及雲業務所推動。 其中，雲業務的收入維持迅速的同比增長。騰訊雲支援的三大範疇包括影音及影像內容串流、人工智能及遊戲行業。

騰訊國際業務部香港及台灣總經理譚樂文指，騰訊雲客戶較多來自互聯網行業，包括遊戲、電商或影音影像串流等，此外，有不少客戶來自銀行或金融業。他說，騰訊在內地亦有經營微眾銀行，該行業的相關產品和方案的深度會較高，例如遙距開戶、人臉識別等技術已經驗證及使用中，對客戶來說就更有信心。

騰訊雲客戶除了自家「食雞」遊戲PUBG，亦包括中銀、富途、滴滴、順豐等。（區嘉俊攝）

雲業務續加大投入及拓展客戶群

香港雲市場競爭激烈，譚樂文指，客戶選擇雲服務有很多因素，大體上是看成本、成效、產品能力等是否可滿足客戶需求，騰訊雲會看客戶需要，盡量提供最好方案。他稱，相對海外雲服務提供者，騰訊雲很多時願意投入人力為客戶訂製方案，甚至由深圳總部派人到香港為客戶服務。

近日調查機構Synergy Research公布2018年全球雲服務數據的報告，排名第一是亞馬遜的AWS，騰訊雲位列第四。他指，騰訊雲不太在意排名，續加大投入和拓展客戶版圖的方向鮮明。

他又引述騰訊全球數字生態大會公布，騰訊雲所有伺服器數量已超過100萬台，反映業務一直增長，隨著產品愈趨成熟，不同行業客戶加入，排名就會提升。

5G商用 雲需求或更高

問到5G商用對雲業務的影響，譚樂文說，樂意見到5G發展，因速度提高時，包括遊戲及影片等消耗量可更進一步，代表雲需求會更高，惟認為5G要普及仍需一段時間。