港股累跌逾2800點　是入市撈底時機？　專家就咁話.....

傳統的投資智慧是「Sell In May and go away」，若投資者能跟隨這傳統智慧，相信現時可以「笑看風雲」。隨著中美貿易戰升級，以及由戰線已由雙邊貿易擴大至科技戰時，港股「跌跌不休」。 在貿易戰升級﹑人民幣持續貶值，以及有金融大鱷揚言沽空港元等眾多負面因素交織下，短短的3個星期，大市累計跌幅已接近3000點，跌勢之急可與去年10月股災月相比。 港股現時正朝27000點進發，是否一個部署撈底的時機？有沈大師之稱的匯盈證券行政總裁沈振盈，現時多類股份均屬估值過高，不值得入市。他與宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒均異口同聲，不建議投資者此刻入市買公用股。

科技股成投資者掟貨對象

本月初時大市仍處於3萬點以上，這與外界預期中美雙方可以在本月上旬簽定貿易協議。可是在5月5日，美國總統特朗普突然在《Twitter》發文，指出要向總值2,000億美元中國貨品徵收關稅稅率升至25%後，市場人士的樂觀情緒有明顯轉變。

縱使特朗普不斷強調與中國國家主席習近平有良好關係，但是其對中國的針對性措施不斷升級。不單止宣布會對額外3,250億美元貨品，徵收25%關稅，美國政府更將內地科技公司華為列入黑名單內，禁止華為與美國企業進行交易，縱使其後予90日豁免期，但是已觸發投資者恐慌情緒，環球股市直接受到衝擊，其中港股在期內累計下跌2814點或9.4%，今日更曾失守27200點，其中科技股成為投資者掟貨對象，舜宇光學（2382）累跌29.7%，就算首季業績交到功課的騰訊控股（0700），亦錄得15.9%。

在市況風高浪急之際，投資者將資金轉泊入公用股及房地產房產基金，領展（0823）及中華煤氣（0003），近期不斷破頂，其中領展股價與「紅底」相距不遠。

沈大師﹕不宜輕舉妄動

經過連日跌勢後，大市已跌至27000點關口，為今年1月下旬以來的低位，這又是否一個值得投資者入市撈底的時機？沈大師直言目前市場上太多不利因素，投資者實不宜輕舉妄動，同時在政治市的環境下，難作預測，所以投資者應以降低風險為本。

至於是否可以將資金轉泊入公用股？他直言不建議投資者作出有關行動，一方面相關股份估值已相當貴，而近期相關股份上揚，與基金被迫入市有關，當基金日後換馬，此類股份亦會受到影響。

他又指出目前市場上多類股份的估值皆偏高，認為投資者可待個別上市公司市盈率回落至10倍，及預期前景未必再有惡化時才考慮入市。他明言投資者不一定要入市，若市場上無平貨，根本無需要強迫自己一定要入市。

沈振盈指出，投資者此刻不宜輕舉妄動。（余俊亮攝）

林嘉麒﹕現時止蝕已經太遲

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒表示，恒指大跌主要因為市場原本預期中美可以達成貿易協議，但最終中美貿易戰再次惡化。現時市場不明朗因素較大，投資者不用太心急作出部署，若果手上持有股票的投資者，不宜輕舉妄動，因為現時大市水位距離12月底的橫區24500至27000點差不多，已跌得七七八八，「止蝕已經太遲」。

林嘉麒認為，現在才買公用類股份，實在太遲，如果中美貿易戰突然有好消息，公用股反而會回調，故應待等市場消息明朗，再考慮買搏反彈的股份。如果中美談判有好消息，可考慮買入出口相關股份或豬肉股，而手機設備股和華為相關股份也可以留意。