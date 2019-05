港股累跌逾2800點　是入市撈底時機？　專家就咁話.....

傳統的投資智慧是「Sell In May and go away」,若投資者能跟隨這傳統智慧,相信現時可以「笑看風雲」。隨著中美貿易戰升級,以及由戰線已由雙邊貿易擴大至科技戰時,港股「跌跌不休」。

在貿易戰升級﹑人民幣持續貶值,以及有金融大鱷揚言沽空港元等眾多負面因素交織下,短短的3個星期,大市累計跌幅已接近3000點,跌勢之急可與去年10月股災月相比。

港股現時正朝27000點進發,是否一個部署撈底的時機?有沈大師之稱的匯盈證券行政總裁沈振盈,現時多類股份均屬估值過高,不值得入市。他與宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒均異口同聲,不建議投資者此刻入市買公用股。