中國社科院：預期今年樓價每平方米9205元人民幣　按年升7.6%

中國社科院發佈的報告指出，2019年中國住宅銷售平均價格將會增長7.6%。分析指出，單純從這個數據看，此類幅度小於2018年的水平。

中國社科院昨日發佈的《房地產藍皮書：中國房地產發展報告No.16（2019）》（藍皮書）給出了全年樓市預測。藍皮書指出，今年全中國商品住房銷售增速可能會延續放緩趨勢，房價漲幅整體回落，土地交易市場將回歸理性，房地產投資增速將進一步回調。

中國社科院城環所不動產室主任王業強介紹，2018年商品住宅平均銷售價格增長12.2%，明顯高於預期。2019年預測住宅銷售平均價格約每平方米9,206元人民幣，預期價格增長7.6%，這是全國平均水平。可以推測，部分重點城市價格將大幅超過這一水平。應對部分重點城市加強多層面的預測、監測和預警，將防止價格刺激市場引發大幅波動作為調控的重點目標。

藍皮書強調，去年施工面積持續增長的同時，竣工增長放緩，部分城市現房庫存偏低，2019年預測銷售面積明顯大於竣工面積，可售面積將進一步減少，可能對房價上升產生更大壓力。應在相應城市增加和加快住宅供給。

易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進告訴《北京商報》，藍皮書指出2019年住宅銷售平均價格將會增長7.6%。單純從這個數據看，此類幅度小於2018年的水平，但會高於2019年GDP的增幅，所以屬於略有降溫，但絕對不是蕭條的狀態。實際上今年一季度的時候就有部分城市房價反彈，這其實也說明把控房價、穩定房價也依然是需要進行的。