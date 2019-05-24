MEGAEXPO發澄清公告兼復牌　股價曾跌逾五成

從事展覽業務的Megaexpo（1360）在本月初遭到沽空機構Blue Orca狙擊，導致股價大跌兼停牌。公司今午發出澄清公告，就對方的指斥作出駁斥，並會從今午1時起復牌。

公司復牌後股價明顯受壓，最新報1.79元，跌39%。今日最低見1.6元，跌幅達54.2%。

澄清報告長達15頁

在這份長達15頁的澄清報告中，Megaexpo將多項來自Blue Orca的指斥作回應，包括以140倍資產淨值收購一間註冊一天的公司等。

Megaexpo指出就有關收購註冊一天公司指斥，已委任獨立合資格估值師進行估值，顯示在2017年1月底，其估值不少於5,000萬元，董事已審閱有關報告，認為屬公平合理，因此無法同理沽空機構報告所載之無根據猜測。

公司又指出，報告指控公司有來自未披露關聯方之虛構收益，公司認為對方報告錯誤詮釋諾笛聯盟為「網上」電子商貿平台，並混淆集團設備承包分部的業務模式及其與諾笛聯盟之協同關係，其擁有成熟的中國客戶網絡，其中囊括逾1000名會所、酒吧及酒廊會員。公司亦憑藉該客戶網絡，諾笛聯盟已為集團設備承包分部提供協同優勢，同時已於2018年開始向公司商店客戶提供自有的一站式承包及娛樂設備解決方案服務等。

保留向對方作出法律行動

公司認為沽空機構報告內的聲稱屬失實，兼具誤導性，且沽空機構報告中得出有關公司，及其財務業績的結論不確實。

公司又指出公告乃為反駁或澄清沽空機構報告，所作出有關公司的指稱或論而作出，不過董事強調不會於任何情況下，衡量沽空機構報告，亦不會對沽空機構報告的內容作進一步分析，或作進一步回應。

公司認為此事極為嚴重，並促請股東審慎對待沽空機構報告及指稱，同時保留對Blue Orca及，或對沽空機構負責人採取法律行動的權利。