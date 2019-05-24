I.T︰貿易戰影響零售環境　去年下半年港澳同店銷售錄負增長

中美貿易摩擦加劇，I.T﹙0999﹚企業融資總監方衛斌認為，中美貿易戰影響宏觀經濟及零售環境，去年上半年公司的香港及澳門的同店銷售增加8%，但全年則僅有2.4%，顯示下半年同店銷售錄負增長，未來會主力增加同店銷售、提升營運和銷售效率。

方衛斌透露，公司會觀察宏觀經濟變化，以改變開店及關店步伐，會以審慎態度開店，新店將會引入新潮流概念，增加客人的購物體驗，關店則主要集中在今年下半年。他覺得公司多年來經歷經濟起伏，相信可小心處理貿易戰對業務帶來的衝擊，加上本港及內地內需市場增長潛力大，仍有拓展業務空間。在商舖租金方面，方衛斌指續租時，租金仍有升幅，惟升幅低於2014年及2017年零售市道高峯。

I.T今日公布全年業績，管理層與傳媒會面。﹙鄺月婷攝﹚

冀覆蓋內地大部分一、二線城市

內地經濟增長放緩，執行董事及I.T中國首席執行官陳惠軍稱，公司未有因此暫停中國開店步伐，去年I.T進駐了6個內地城市，包括昆明、長沙、廈門、鄭州等，未來希望覆蓋內地大部分一﹑二線城市，除了開新店外，也會把現有店舖做升級工程，並會把業績較差的分店關掉。

被問及中美貿易戰會否影響美國業務，方衛斌說I.T在美國只有3間分店，其中2間在去年年初開設，在整體業務中佔比不大，加上公司於內地和日本均有供應商，貿易戰暫未對業務有影響，即使將來有影響，相信也會較為輕微，亦不影響美國等開店部署。

料Acne Studios品牌擁龐大商機

另外，早前I.T以4.86億瑞典克朗（4.23億港元） 收購瑞典潮流品牌Acne Studios10.9%股權，方衛斌表示公司在13年前把該品牌帶到香港和介紹至大中華地區，長期合作下，已對Acne Studios管理層和設計團隊相當熟悉，故當去年有收購機會，便馬上參與。公司看好Acne Studios在亞洲、特別是大中華地區的業務前景，因其於內地只有4間自營店，相信該品牌在內地市場擁有龐大商機，雙方管理層一直保持緊密溝通。