【中午收市】恒指下跌165點　騰訊曾插穿320元

財經快訊
撰文：
最後更新日期：

港股今日繼續受壓，多隻重磅股下滑。恒指中午收報27188點，下跌165點；國指收報10355點，下跌89點。成交額405億元。

騰訊（0700）早段跌穿320元水平，收報320元，下跌1.5%。

閱文（0772）網上小說被禁，收報29.4元，下跌10.4%。

中芯（0981）再次彈升，收報9.2元，上升9.3%。

聯想集團挫4.1%　舜宇再跌2.8%

手機及通訊設備股繼續下挫，高偉（1415）收報1.34元，下跌5.6%；聯想集團（0992）收報5.62元，下跌4.1%；比亞迪電子（0285）收報10.08元，下跌3.8%；舜宇（2382）收報65.7元，下跌2.8%；雷蛇（1337）收報1.46元，下跌2.7%；鴻騰（6088）收報3.09元，下跌2.5%。

中電再升1.1%　萬洲下滑2.6%

其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.65元，上升3.9%；中電（0002）收報92.75元，上升1.1%；長和（0001）收報73.85元，下跌1.1%；恒安（1044）收報59.55元，下跌1.7%；銀娛（0027）收報46.05元，下跌2%；旺旺（0151）收報5.7元，下跌2.1%；萬洲（0288）收報7.21元，下跌2.6%。

中國A股早段靠穩，上證半日收報2860點，上升7點；深證收報8830點，上升54點。

日股半日收報21181點，上升64點。

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。