【中午收市】恒指下跌165點　騰訊曾插穿320元

撰文：鄭寶生
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港股今日繼續受壓，多隻重磅股下滑。恒指中午收報27188點，下跌165點；國指收報10355點，下跌89點。成交額405億元。
騰訊（0700）早段跌穿320元水平，收報320元，下跌1.5%。
閱文（0772）網上小說被禁，收報29.4元，下跌10.4%。
中芯（0981）再次彈升，收報9.2元，上升9.3%。
聯想集團挫4.1% 舜宇再跌2.8%
手機及通訊設備股繼續下挫，高偉（1415）收報1.34元，下跌5.6%；聯想集團（0992）收報5.62元，下跌4.1%；比亞迪電子（0285）收報10.08元，下跌3.8%；舜宇（2382）收報65.7元，下跌2.8%；雷蛇（1337）收報1.46元，下跌2.7%；鴻騰（6088）收報3.09元，下跌2.5%。
中電再升1.1% 萬洲下滑2.6%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.65元，上升3.9%；中電（0002）收報92.75元，上升1.1%；長和（0001）收報73.85元，下跌1.1%；恒安（1044）收報59.55元，下跌1.7%；銀娛（0027）收報46.05元，下跌2%；旺旺（0151）收報5.7元，下跌2.1%；萬洲（0288）收報7.21元，下跌2.6%。
中國A股早段靠穩，上證半日收報2860點，上升7點；深證收報8830點，上升54點。
日股半日收報21181點，上升64點。