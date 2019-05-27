【收市總結】騰訊走勢牽動大市上落　恒指下跌65點

撰文：鄭寶生
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港股午後跌幅大為收窄，恒指收報27288點，下跌65點；國指收報10402點，下跌42點。成交額只有739億元。
騰訊曾低見316.8元 閱文挫7.3%
恒指主要由騰訊（0700）帶動，該股今早低見316.8元之後反彈，收報323.8元，下跌0.3%。
閱文（0772）有網絡小說被禁，收報30.4元，下跌7.3%。
中芯（0981）又再炒上，收報9.27元，上升10.1%。
三愛健康（1889）被勒令退市，收報0.041元，下跌85.6%。
中國生物製藥升6.4% 藥明生物漲4.1%
醫藥股表現佳，中國生物製藥（1177）收報7.83元，上升6.4%；東陽光藥（1558）收報38.75元，上升4.2%；藥明生物（2269）收報75.9元，上升4.1%；四環醫藥（0460）收報1.74元，上升3.6%；金斯瑞（1548）收報17.46元，上升2.6%。
萬洲下滑1.8% 旺旺亦下挫2.6%
其他股份方面，神華（1088）收報16.2元，下跌0.9%；恒安（1044）收報59.65元，下跌1.6%；萬洲（0288）收報7.27元，下跌1.8%；旺旺（0151）收報5.67元，下跌2.6%。
中國A股午後大漲，上證收報2892點，上升39點；深證收報8979點，上升203點。
日股收報21182點，上升65點。