【中午收市】恒指上揚134點　汽車股勁升吉利大漲6.1%

亞太股市今早靠穩，恒指中午收報27422點，上升134點；國指收報10458點，上升55點。成交額405億元。
廣汽爆上6.8% 長汽亦升5.2%
汽車股表現優異，廣汽（2238）收報7.66元，上升6.8%；吉利（0175）收報13.2元，上升6.1%；北京汽車（1958）收報4.73元，上升5.3%；長汽（2333）收報5.68元，上升5.2%；華晨（1114）收報7.43元，上升4.6%；比亞迪（1211）收報47.25元，上升4.3%；東風（0489）收報6.57元，上升1.9%。
雨潤炒高10% 萬洲亦上升1.9%
非洲豬瘟繼續爆發，豬肉股炒上。雨潤（1068）收報1.21元，上升10%；中糧肉食（1610）收報2.67元，上升7.7%；萬洲（0288）收報7.41元，上升1.9%。
廣西博白縣爆發非洲豬瘟，豬肉股今早大漲，雨潤半日勁升10%。（路透社）
裕華能源飆116.5% 中國稀土彈11.8%
裕華能源（2728）控股股東計劃售股，收報0.171元，飆升116.5%。
中國稀土（0769）又爆升，收報0.52元，上升11.8%。
金山軟件（3888）明顯上漲，收報19.8元，上升9.3%。
今年一路向上的百宏實業（2299）突然暴瀉，收報5.7元，大挫59.8%，早前宣布更換主席。
中國生物製藥升3.7% 煤氣回吐1.9%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.12元，上升3.7%；舜宇（2382）收報69.65元，上升3.6%；銀娛（0027）收報48.25元，上升近3%；碧桂園（2007）收報10.86元，上升2.1%；港交所（0388）收報254.4元，上升2.1%；騰訊（0700）收報329元，上升1.6%；煤氣（0003）收報19.26元，下跌1.9%。
中國A股企穩，上證半日收報2918點，上升25點；深證收報9054點，上升74點。
日股半日收報21272點，上升89點。