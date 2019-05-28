內地股市驚險收漲　尾盤獲北向百億資金流入

內地股市今日反覆高收。上證指數低開後曾大漲逾1%，衝上2900點關口，惟尾市時再度上漲，成功高收。

早盤在養殖業、農業種植板塊強勢崛起的帶動下，三大股指震蕩上行，滬指一度衝上2900點關口，升幅超1%，創業板指數在1500點以上。不過，午後受券商股下滑影響，行業板塊相繼走低，滬深兩市股指全天呈現沖高回落的走勢。

滬指收報2909.91點，漲0.61%，成交額2,273億元（人民幣‧下同）；深成指收報9035.69點，漲0.62%，成交額2,723億元；創業板收報1505.16點，漲0.89%，成交額862億元。北向資金合計取得凈流入逾100億元。

盤面看，個股跌多漲少，資金觀望情緒略有上升。園區開發、玉米、豬肉居板塊漲幅榜前列，語音技術、寧夏、煤炭開採加工居板塊跌幅榜前列。

內地股市28日收盤後，MSCI第一階段擴大納入A股的決定將正式生效，大盤A股納入因子將從5%增至10%。

對於後市走勢，招商證券認為，證券板塊短期有望迎來科創板刺激和流動性改善的刺激。科創板相關政策、推出節奏以及情緒作為全年主線投資邏輯將直接影響券商板塊走向。隨着時間即將步入6月，以科創板為代表的政策預期將加速升溫，上市委審議、證監會註冊、發行等行為將有序推進。