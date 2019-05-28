【收市總結】恒指上漲102點　廣汽彈上6.4%　維他奶破頂

港股午後無力再上，恒指收報27390點，上升102點；國指收報10416點，上升13點。由於A股會從今日起，分三階段提升納入因子，佔MSCI新興市場指數增加，促使全日成交額增至1,266億元。
北京汽車上揚5.3% 吉利重上13元
廣東放寬廣深汽車搖號競拍指標，汽車股大漲。廣汽（2238）收報7.63元，上升6.4%；北京汽車（1958）收報4.73元，上升5.3%；華晨（1114）收報7.47元，上升5.2%；吉利（0175）收報13.02元，上升4.7%；比亞迪（1211）收報47.2元，上升4.2%；長汽（2333）收報5.61元，上升3.9%。
金山軟件勁升7.9% 裕華能源飆175.9%
部份軟件股向上，金山軟件（3888）收報19.56元，上升7.9%；美圖（1357）收報2.82元，上升7.6%；微盟（2013）收報5.22元，上升4.8%；同程藝龍（0780）收報14.76元，上升3.7%。
裕華能源（2728）控股股東有意賣盤，收報0.218元，上升175.9%。
維他奶（0345）曾見42.05元上市新高，收報41.45元，上升5.3%。
百宏實業（2299）今日突然暴挫，收報5.7元，下跌59.8%。
華章科技（1673）午後大跌後停牌，停牌前報2.24元，下跌44%。
中國生物製藥上升3.2% 中電、煤氣回吐
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報8.08元，上升3.2%；舜宇（2382）收報69.2元，上升近3%；銀娛（0027）收報48.05元，上升2.6%；萬洲（0288）收報7.45元，上升2.5%；港交所（0388）收報254.6元，上升2.2%；碧桂園（2007）收報10.82元，上升1.7%；中國移動（0941）收報70.5元，下跌1.5%；中電（0002）收報90.9元，下跌1.9%；煤氣（0003）收報19.12元，下跌2.6%。
中國A股全日企穩，上證收報2909點，上升17點；深證收報9035點，上升55點。
日股收報21260點，上升77點。