調查機構﹕按出貨量　華為成全球手機廠「二哥」 　市佔率19.2%

內地電訊設備生產商華為，在今年首季成為全球智能手機出貨量的「二哥」。據市場調研機Gartner最新公布的數據顯示，華為於季內出貨量為5,840萬部，在全球市場佔有率為19.2%。

報告又指出，華為在全球多個市場的銷售均上揚，其中歐洲市場銷量上升69%，大中華市場銷售升幅為33%。華為在大中華區的市場佔有率為29.5%。

美國設限將影響華為手機用家

不過華為在本月15日，遭到美國政府作出限制，不容許美國企業與華為有生意往來，其後放寬華為可以購買美國產品至8月19日。多間零部件供應商表示暫停向華為供貨，Google更宜布未來華為的手機不可以使用Android系統。受到有關消息拖累，消費者對華為手機的態度有變，其中英國二手物件買賣網頁MusicMagpie更顯示，華為 P 30 128GB版本的回收價，跌至100英鎊（約1,000元）。

至於產品比較網站PriceSpy亦指，網上消費者對華為手機的瀏覽點擊正下降。

Gartner的資深研究主管Anshul Gupta指出，若華為手機無法使用Google的應用程式及服務，將會削弱華為手機的國際業務，而有關業務佔其手機業務比例約一半。他又指出這將會對華為消費者引起憂慮，在短期限制華為增長。

此前另一間市場調查機構Strategy Analytics的分析師亦作出預測，一旦美國持續作出口管制，華為手機出貨量有機會下跌25%，明年手機出貨量再可能出類近跌幅。