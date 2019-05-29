離岸人民幣貶值失守6.93關口　日內貶值逾100點子

離岸人民幣今日失守6.93關口，貶值逾100點。不過中國社科院學部委員余永定提出，讓人民幣多一點彈性，而這也有利於中國經濟的發展。

報道指出，隨著外部環境的不明朗，人民幣匯率引發廣泛關注。中國社科院學部委員余永定提出，要在維持資本管制與匯率彈性之間找到更好的平衡點，讓人民幣多一點彈性，而這也有利於中國經濟的發展。此外，目前中國的經濟形勢也要求匯率有比較大的彈性。



在談到金融管制與金融開放的關係時，余永定認為，加強資本管制的方向是正確的，也不得不這麼做。但另一方面，由於對人民幣匯率的浮動過於擔心，資本管制在一些地方可能走向了極端，應該使人民幣具有相當的靈活性。「我曾經去銀行換匯，銀行以我的年齡超過65歲為由而使得合法換匯受阻。」餘永定以自身換匯經歷指出，在資本管制的實際操作中，需要在一些細節上進行調整。



「我希望匯率的靈活性和資本的流動，與對資本跨境流動的管理可以有效結合，在兩者之間尋找到更好的平衡點，讓人民幣多一點彈性。」余永定說，現在似乎對人民幣匯率的靈活性強調得較少，而這對中國的經濟發展不太有利。

中國央行多次喊話穩定人民幣匯率。（視覺中國）

目前經濟需要較彈性匯率

余永定還從宏觀經濟的角度進一步解釋，目前中國的經濟形勢也要求匯率有比較大的彈性。

有觀點認為，人民幣匯率破「7」帶來的恐慌會造成大量資本的外逃，情況不可收拾。余永定並不認同該觀點，「中國經常專案仍是順差，就不會有很大的換匯壓力。資本外逃已經不像2015、2016年時那麼容易，短期內外資也不會把大量的利潤匯走。」