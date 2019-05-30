【中午收市】恒指下跌114點　內銀夾起交行漲2.1%

撰文：鄭寶生
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恒指今早險守27000點關口，幸好臨近中午結算跌幅收窄。恒指中午收報27121點，下跌114點；國指收報10440點，上升49點。成交額397億元。
農行上升1.5% 工行亦彈1.3%
臨近中午內銀股夾升，交行（3328）收報6.18元，上升2.1%；農行（1288）收報3.38元，上升1.5%；工行（1398）收報5.6元，上升1.3%；中行（3988）收報3.25元，上升1.2%；建行（0939）收報6.21元，上升近1%。
油價上升，「三桶油」向上，中石油（0857）收報4.49元，上升1.4%；中海油（0883）收報13.02元，上升0.8%；中石化（0386）收報5.6元，上升0.4%。
煤氣下滑1.8% 舜宇又挫2.8%
其他股份方面，友邦（1299）收報75.4元，下跌1.7%；煤氣（0003）收報17.06元，下跌1.8%；領展（0823）收報95.15元，下跌1.8%；碧桂園（2007）收報10.5元，下跌1.9%；申洲（2313）收報91.6元，下跌2.2%；新世界發展（0017）收報11.78元，下跌2.3%；恒地（0012）收報42.1元，下跌2.7%；舜宇（2382）收報67.15元，下跌2.8%；石藥（1093）收報12.66元，下跌2.9%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2890點，下跌24點；深證收報8896點，下跌114點。
日股半日收報20824點，下跌178點。