【多圖】眼鏡88設自助販賣機　驗眼後可隨時買Con

智能販賣機愈開愈多，眼鏡連鎖店OPTICAL 88（眼鏡88）亦加入新零售行列，斥六位數字於葵涌KCC開設智能商店，以5台自助販賣機售賣隱形眼鏡及藍光眼鏡，未來更考慮進駐機場、港鐵站及屋苑等地。

智能商店並無任何銷售員工，客人可於店內自由選購眼鏡產品，並支援多種電子支付方式，惟購買隱形眼鏡前，必須先經眼鏡88及EGG店舖的視光師驗眼，再透過QR Code取得驗眼紀錄，才可取得貨品。驗眼紀錄在兩年內有效，實體店舖亦會負責更換及售後服務。

未來計劃增加商店數目

集團董事總經理鄭學玉表示，旗下眼鏡88及EGG去年服務逾70萬名客人，期望以該舖作為試點，推廣新科技並宣傳眼睛健康，故要求客人在購買隱形眼鏡必須驗眼。他預期，該店可服務區內客人及附近商廈的上班族，計劃未來增加商店數目，方便客人隨時購買眼鏡產品。

眼鏡88與電子錢包供應商EFTPay合作，將智能販賣機系統連接集團會員系統，提供客人過往購物資料。EFTPay主席及行政總裁勞俊傑表示，與眼鏡88商討合作約半年，建構後台系統可方便客人選購度數合適的隱形眼鏡，未來會增加更多電子支付方式。

使用自動販賣機，購買隱形眼鏡步驟﹕