美國下修一季度GDP　國際貿易摩擦愈演愈烈

最新數據顯示，美國下修了2019年第一季度GDP。有分析指出，這與國際貿易摩擦升級密不可分。

美股於當地時間周四（30日）小幅收高，標普500指數收漲5.84點，漲幅0.21%，報2788.86點。道瓊斯工業平均指數收漲43.47點，漲幅0.17%，報25169.88點。納斯達克綜合指數收漲20.44點，漲幅0.27%，報7567.72點。



數據方面，美國商務部於周四公布數據顯示，美國一季度實際GDP年化季按季修正值3.1%，低於初值的3.2%，略高於預期的3%。

報告稱，GDP修正值反映了非住宅固定投資和私人庫存投資的下修，以及出口和個人消費支出的上修。消費方面，佔美國經濟主體的個人消費支出（PCE）年化率按季增長1.3%，高於初值1.2%，但仍是一年來的最低水平。通脹方面， 一季度核心個人消費支出物價指數年化率按季下修至1%，低於初值1.3%，創下三年來最低水平，並低於美聯儲2%的通脹目標。

企業利潤按季下跌2.8%

報告公布的當季企業獲利數據顯示，此前的減稅政策效果正在逐漸消退。企業稅前利潤按季下滑2.8%，為2015年以來最大跌幅；按年上漲3.1%，為2017年以來最低增速。

此外，美國人口調查局公布初步報告，美國4月商品貿易帳逆差略有擴大，從719億美元略微上升至經季節性調整後的721億美元。

貿易戰對股市和經濟都有不利影響。（新華社）

具體數據方面，4月份商品貿易帳逆差為721億美元，低於預期727億美元，高於前值714億美元；4月份的商品出口額為1,346億美元，按月下降4.2%，按年下降3.6%；4月份的商品進口額為2067億美元，按月下降2.6%，按年下降0.9%。

分析師稱，目前歐美各自面臨困境，雙方達成經貿協定的希望很低。美國總統特朗普（Donald Trump）和歐盟委員會主席容克（Jean-Claude Juncker）10個月前達成了了玫瑰園休戰，旨在為談判掃清障礙，但時至今日，這些談判幾乎沒有顯示任何有意義進展的跡象。

在歐美貿易摩擦愈演愈烈的同時，美國和歐盟就伊朗核協議問題而產生的緊張局勢也在升級。特朗普政府與歐盟各國圍繞伊朗核協議前途命運的鬥爭再度升溫。德國、英國和法國成立了一家金融機構，以便與伊朗經貿往來時免受美國制裁，而美國則威脅採取懲罰措施。