【收市總結】恒指倒插213點失27000關　地產股集體弱勢

撰文：鄭寶生
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港股午後進一步下挫，恒指跌穿27000點水平。恒指收報26901點，下跌213點；國指收報10387點，下跌62點。成交額842億元。
嘉里建設重挫5.3% 九倉置業下跌4.5%
本地地產股弱勢，嘉里建設（0683）收報29.75元，下跌5.3%；九倉置業（1997）收報53.55元，下跌4.5%；新地（0016）收報124.1元，下跌4.3%；恒地（0012）收報40.5元，下跌3.6%；冠君產業信託（2778）收報6.38元，下跌3.3%；新世界發展（0017）收報11.56元，下跌2.4%。
安踏澄清反彈2.2% 金山軟件上漲5.6%
安踏（2020）澄清沽空機構的指控，收報48元，上升2.2%。
金山軟件（3888）午後升幅稍為收窄，收報21.6元，上升5.6%。
金沙上揚1.9% 中國移動下挫2.3%
其他股份方面，金沙（1928）收報35.5元，上升1.9%；長和（0001）收報74.05元，上升1.4%；煤氣（0003）收報17.32元，上升1.4%；中石油（0857）收報4.38元，下跌1.8%；中海油（0883）收報12.78元，下跌2.1%；中國移動（0941）收報68.45元，下跌2.3%。
中國A股午後受壓，上證收報2898點，下跌7點；深證收報8922點，下跌20點。
日股收報20601點，下跌341點。