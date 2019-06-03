【中午收市】恒指下滑93點　濠賭股弱勢　永利重挫5.2%

撰文：鄭寶生
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港股弱勢未止，恒指中午收報26807點，下跌93點；國指收報10397點，上升10點。成交額441億元。
金沙插水5.1% 旺旺上揚4.3%
澳門博彩收入反彈，但濠賭股明顯弱勢，永利（1128）收報15.44元，下跌5.2%；金沙（1928）收報33.7元，下跌5.1%；美高梅（2282）收報11.52元，下跌4.8%；銀娛（0027）收報46.15元，下跌2.6%。
食品飲品股表現較佳，旺旺（0151）收報5.83元，上升4.3%；日清食品（1475）收報4.6元，上升2.5%；康師傅（0322）收報12.94元，上升1.6%。
中國移動守70元 小米插穿9元
部份動磅股支持大市，中國移動（0941）收報70.05元，上升2.3%；騰訊（0700）收報330元，上升1.2%；長和（0001）收報74.9元，上升1.1%。
小米（1810）曾見上市新低，收報8.97元，下跌6.4%。
申洲上漲2.6% 瑞聲續跌1.9%
其他股份方面，申洲（2313）收報93.9元，上升2.6%；恒隆地產（0101）收報16.8元，上升1.8%；港交所（0388）收報245.4元，下跌1.6%；碧桂園（2007）收報10.42元，下跌1.7%；中國生物製藥（1177）收報7.77元，下跌1.8%；瑞聲（2018）收報40.9元，下跌1.9%；萬洲（0288）收報6.88元，下跌2.6%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2884點，下跌14點；深證收報8850點，下跌72點。
日圓大升，日股半日收報20361點，下跌239點。