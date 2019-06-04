【中午收市】恒指弱勢下跌89點　小米再次插穿9元

撰文：鄭寶生
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港股繼續弱勢，恒指半日收報26804點，下跌89點；國指收報10366點，下跌64點。成交額421億元。
中國中藥重挫4.3% 石藥亦跌3.2%
醫藥股繼續受壓，康希諾生物（6185）收報29.75元，下跌6.7%；中國中藥（0570）收報3.98元，下跌4.3%；康哲藥業（0867）收報6.56元，下跌近4%；東陽光藥（1558）收報37.15元，下跌3.4%；石藥（1093）收報5.76元，下跌3.2%；三生製藥（1530）收報12.24元，下跌2.9%；藥明生物（2269）收報71.7元，下跌2.6%；中國生物製藥（1177）收報7.65元，下跌2%。
維太移動（6133）擬派特別息，收報0.88元，勁升31.3%。
維他奶（0345）再破頂，收報43.8元，上升2.7%。
小米（1810）再次跌穿9元水平，收報8.97元，下跌1.3%。
萬洲上揚1.7% 騰訊下滑1.6%
其他股份方面，萬洲（0288）收報6.98元，上升1.7%；恒地（0012）收報41元，上升1.6%；潤地（1109）收報32.25元，上升1.3%；騰訊（0700）收報328.2元，下跌1.6%；中國人壽（2628）收報17.86元，下跌1.8%；吉利（0175）收報12.48元，下跌2.3%；舜宇（2382）收報66.85元，下跌2.7%；金沙（1928）收報33.3元，下跌2.9%。
中國A股繼續下滑，上證半日收報2865點，下跌24點；深證收報8778點，下跌77點。
日股半日收報20325點，下跌85點。