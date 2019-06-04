【收市總結】恒指跌幅放大至132點　騰訊下跌1.9%

港股延續近期弱勢，午後跌幅稍為放大。恒指收報26761點，下跌132點；國指收報10341點，下跌89點。成交額783億元。
中國中藥重挫5.5% 石藥亦跌3.8%
醫藥股繼續下沉，維亞生物（1873）收報3.6元，下跌7.5%；美瑞健康（2327）收報0.63元，下跌近6%；康希諾生物（6185）收報30.1元，下跌5.6%；中國中藥（0570）收報3.93元，下跌5.5%；三生製藥（1530）收報12.06元，下跌4.3%；石藥（1093）收報12.08元，下跌3.8%；藥明生物（2269）收報71.25元，下跌3.3%；中國生物製藥（1177）收報7.62元，下跌2.4%。
優品360勁彈11.4% 中國鐵塔漲3.8%
計劃派發特別息的維太移動（6133），收報0.83元，上升23.9%。
優品360（2360）大幅反彈，收報3.52元，上升11.4%。
中國鐵塔（0788）午後炒上，收報1.9元，上升3.8%。
維他奶（0345）破頂，收報42.9元，上升0.6%。
小米（1810）曾再跌穿9元，收報9.02元，下跌0.8%。
中國人壽下跌2.2% 舜宇又插2.6%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.01元，上升2.2%；潤地（1109）收報32.25元，上升1.3%；太古A（0019）收報94.45元，上升1.6%；騰訊（0700）收報327.2元，下跌1.9%；中國海外（0688）收報26.9元，下跌2%；金沙（1928）收報33.6元，下跌2%；吉利（0175）收報12.5元，下跌2.2%；中國人壽（2628）收報17.78元，下跌2.2%；舜宇（2382）收報66.9元，下跌2.6%。
中國A股午後跌幅擴大，上證收報2862點，下跌27點；深證收報8748點，下跌108點。
日股收報20408點，下跌2點。