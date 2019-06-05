安永：未知中美貿易戰將持續多久　企業做生意需更謹慎

中美貿易持續緊張，為企業營商環境增添不明朗因素。會計師事務所安永香港及澳門地區主管合伙人陳瑞娟認為，中美貿易戰會持續多久仍屬未知之數，企業的出口供應將有巨大考驗。隨着貿易保護主義興起、加上地緣政治局勢緊張，企業在做生意時要更為謹慎。

不過，中國、香港企業家可以把握一帶一路和粵港澳大灣區所帶來的機遇，因為一帶一路沿線國家覆蓋了全球35%貿易，隨著合作國家一直增加，有利企業開拓海外市場。而香港擁有完善法制，在貿易、金融、物流等方面均有優勢，可以與內地企業互相合作。

謝瑞麟（0417）主席及行政總裁謝邱安儀表示，大灣區可讓企業在當地招攬更多人手，增加人才流動性。（鄺月婷攝）

謝瑞麟（0417）主席及行政總裁謝邱安儀覺得，香港市場細小，人口勞動市場有限，企業若在大灣區發展，無疑把其目標市場擴大。目前零售行業人手短缺問題日益嚴重，大灣區可讓企業在當地招攬更多人手，增加人才流動性。她希望政府可與各行各業研究，根據他們的需要訂立方案，並提供稅務優惠，鼓勵香港企業進軍大灣區市場。

另外，安永現正舉辦《安永企業家獎》評選活動，《安永企業家獎》中國項目由即日起至7月接受提名。安永將在7至8月與候選人面談，並提交報告供評選團評議，最終選出兩位安永企業家獎中國大獎獲獎者，分別代表中國大陸和香港/澳門地區，參加於2020年6月舉行的安永全球企業家獎頒獎典禮。