澳洲打開全球央行減息天窗　市場緊盯美聯儲和人行

在中美貿易戰的大背景下，全球經濟表現低迷，新西蘭、澳洲等國的央行先後降息。目前市場緊盯美聯儲和中國央行貨幣政策走向。

澳洲央行於當地時間周二（4日），宣布降息25個基點至1.25%，此為歷史最低水平，符合市場預期。此次降息也是澳大利亞聯儲2016年8月來首次降息。

在此之前，新西蘭已經成為了首個降息的發達國家。5月初，新西蘭聯儲宣布降息25個基點至1.5%，為新西蘭歷史上的最低水平。

市場對美國經濟持悲觀預期，樂見美聯儲降息。（視覺中國）

印度等多個新興國家已先後減息

更早之前，印度、馬來西亞、菲律賓兩家新興市場央行也先後開始了放鬆貨幣政策的腳步。

印度央行貨幣政策委員會決定將回購利率下調25個基點，從此前的6.25%下調至6%。馬來西亞央行將隔夜政策利率下調25個基點至3%。菲律賓央行則把關鍵利率下調25個基點至4.5%，為2016年以來首次降息。

當前市場焦點集中在美國聯儲局和人民銀行，以及歐洲央行上。

美聯儲從當地時間周二起，在芝加哥舉行為期兩天的題為《美聯儲傾聽（Fed Listens）：貨幣政策策略、工具和溝通實踐會議》的一系列會議。美聯儲主席鮑威爾（Jerome Powell）進行會議開幕演講，演講剛一開始，鮑威爾的措辭就引發了市場的強烈關注。

他表示，美聯儲「正在密切關注一些事件的進展對美國經濟前景的影響，和以往一樣，我們將採取恰當措施維持經濟持續擴張，而正是經濟擴張帶來了強勁的就業市場以及通脹接近2%的對稱官方目標」。他同時指出，美國核心通脹在過去12個月小幅低於2%，如果這種「低位水平的意外」持續發生，將令美國基準貨幣利率更加接近有效下限（ELB）。

摩通將歐央行加息預測期延後

針對中國人民銀行的貨幣政策，中國人民銀行貨幣政策司司長孫國峰，上周四（５月30日）在「2019金融街論壇年會」上表示，面對內外部挑戰，貨幣政策工具箱豐富，人民銀行將繼續實施好穩健的貨幣政策，根據經濟增長和價格形勢變化及時預調微調，保持流動性合理充裕。

中國內地券商中信證券明明債券研究團隊最新研報稱，當前全球主要央行貨幣政策均繼續向偏鴿方向轉變，美聯儲年內有望降息。在海外貨幣政策繼續偏鴿、部分央行開啟降息周期的外部環境下，貨幣政策利率工具可以更加靈活，長期來看中國可以適當跟隨全球貨幣政策降低政策利率，也可以考慮進一步下調TMLF利率實現降低小微企業信貸綜合融資成本目標。

國際評級機構摩根大通則推遲對歐洲央行下次加息的時間預估，理由是貿易緊張局勢，經濟增長放緩和美聯儲寬鬆政策。經濟學家表示，歐洲央行對經濟事態的反應存在很大不確定性，因為儘管歐元區通脹遠低於目標，但歐洲央行至今沒有就任何有力措施做出暗示。