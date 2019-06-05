AI產業頂尖人才分佈情況出爐　中美人數相差近四倍

根據加拿大初創公司Element AI最新發表的一份報告顯示，目前全球有超過一半的AI產業頂尖人才分佈於美國，在人數上超過中國近四倍。

據《日本經濟新聞》中文網報道，根據加拿大初創企業Element AI最新公佈的調查數據顯示，目前全球AI產業共有2.24萬名頂尖人才，其中有一半以上的人才在美國（12,950人），而中國雖然排名第二，但在人數上僅佔其中一成左右，即2,525人，由此可見兩國目前AI產業在實力上存在差距。

報道指出，有關報告是根據去年該領域內相關人士在全球21個學會發表的論文情況做出的，位於美中兩國之後的分別是英國（1,475人）、德國（935人）和加拿大（815人）而日本僅以805人排在第六位。

報道又指出指出，與提高數據分析效率、消除分析偏頗以及展示AI判斷過程的相關技術是該領域內最為尖端的技術，並且關於這些技術的研究工作也有很多，美國是在10多年便制定出於AI技術相關的教育政策，而中國是從2017年制定新一代AI發展計劃並設置相關學科。

而日本方面，由於本土教育缺乏培養人才的多樣性，以及在海外接受相關專業教育的人才較少，導致日本目前在AI領域內缺乏競爭力，對此日本政府和企業已經開始採取行動，今年3月日本政府提出了每年培育25萬名AI產業人才的目標。