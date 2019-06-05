【中午收市】美股大彈刺激恒指升192點　通訊設備股大漲

美國聯儲局對減息持開放態度，刺激美股上升，亞太股市亦跟隨上揚。恒指中午收報26953點，上升192點；國指收報10378點，上升37點。成交額449億元。
中興勁升5.9% 中國鐵塔上揚5.3%
通訊及手機設備股上漲，中興（0763）收報21.4元，上升5.9%；中國鐵塔（0788）收報2元，上升5.3%；聯想集團（0992）收報5.57元，上升3.9%；舜宇（2382）收報69.25元，上升3.5%；比亞迪電子（0285）收報10.5元，上升3.1%；瑞聲（2018）收報41.15元，上升2.7%；小米（1810）收報9.22元，上升2.2%；丘鈦（1478）收報5.52元，上升2%。
中國生物製藥挫6.4% 石藥亦跌4.5%
醫藥相關股繼續弱勢，中國生物製藥（1177）收報7.13元，下跌6.4%；威高（1066）收報6.73元，下跌5.5%；復星醫藥（2196）收報21.25元，下跌4.7%；石藥（1093）收報11.54元，下跌4.5%；金斯瑞（1548）收報16.18元，下跌4.4%；維亞生物（1873）收報3.47元，下跌3.6%；中國中藥（0570）收報3.84元，下跌2.3%；綠葉製藥（2186）收報5.58元，下跌1.4%。
萬洲彈升3.1% 友邦反彈2.4%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.23元，上升3.1%；創科（0669）收報51.3元，上升3%；銀娛（0027）收報47.1元，上升2.4%；友邦（1299）收報73.95元，上升2.4%；港交所（0388）收報249.2元，上升1.9%；恒地（0012）收報41.45元，上升1.8%；吉利（0175）收報12.7元，上升1.6%；碧桂園（2007）收報10.6元，上升1.5%；騰訊（0700）收報331.8元，上升1.4%；中石油（0857）收報4.28元，下跌1.4%。
中國A股輕微向上，上證半日收報2880點，上升17點；國指收報8782點，上升34點。
日股半日收報20800點，上升392點。