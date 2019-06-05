美國ADP就業數據遠遜預期　美元急挫　兌日圓失守108

美國5月份私人就業數據表現遠遜預期，數據公布後，觸發美元兌主要貨幣轉弱，美匯指數失守97。

美匯指數最新報96.81，跌0.27%。日圓兌美元高見107.82，最新報107.87，歐元兌美元最新報1.1299，升0.42%，英鎊兌美元最新報1.2739，升0.32%，澳元兌美元升0.6999，升0.11%，美元兌瑞士法郎跌0.61%，最新報0.9861。

港元匯價方面，每百日圓兌港元曾高見7.2729，最新報7.2617，升0.15%。

金價彈升逾1%

隨著美元轉弱，帶動金價上揚，紐約期金每盎司最新報1,348.4美元，升1.48%，現貨金最新盎司最新報1,342.75美元，升1.3%，白銀每盎司最新報14.96美元，升1.26%。

可是投資者對經濟前景的憂慮，拖累油價回落，紐約期油每桶最新報52.65美元，跌1.55%，布蘭特期油每桶最新報61.5美元，跌0.76%。

ADP﹕5月私人職位增2.7萬人

ADP最新公布5月私人機構新聘用人手為2.7萬人，遠遜於市場人士原來預期的17.5萬人，其中小型企業減少了5.2萬名僱員，中型及大型企業則分別增聘1.1萬人及6.8萬人。

ADP又指出製造業減少4.3萬名僱員，當中建築業減少3.6萬人，服務業務則增加7.1萬人。