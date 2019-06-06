中俄合作大單：阿里與俄三巨頭成立合資公司

阿里巴巴集團6月5日與俄羅斯主權財富基金（RDIF）、俄羅斯最大社交和IT集團Mail.ru，以及俄羅斯綜合電信運營商MegaFon宣布成立新合資公司AliExpress Russia JV，並簽署具有約束力的協議。多方將整合資源打造一個在俄羅斯與獨聯體國家領先的社交電商平台。

阿里巴巴集團首席執行官張勇表示，這是阿裏面向全球化戰略目標的重要一步，阿里旗下全球速賣通已成俄羅斯第一電商平台。合資公司將加速俄羅斯與獨聯體國家的數字消費經濟發展，這是任何一方都無法單獨完成的任務，阿里巴巴也藉此向支持1,000萬家小企業實現盈利、為全球20億消費者提供服務的目標邁進了一步。

路透社報道，俄羅斯主權財富基金RDIF和阿里巴巴將分別向合資企業投資1億美元，RDIF也有權進一步從阿里巴巴處購買價值1.94億美元的合資企業股份。Megafon將向阿里巴巴出售9.97%的Mail.ru股份，並獲得合資公司的24.3%股份；Mail.ru會將旗下Pandao電商平台注入合資公司，並投資1.82億美元現金。Pandao是俄羅斯在線銷售中國商品的電子商務平台，排名僅次於全球速賣通和俄羅斯電商平台Joom。

彭博社報道，阿里巴巴將在俄羅斯電商合資企業中獲得49.9%具有投票權的股份，合資企業將由阿里巴巴和Mail.ru提名的兩位聯席首席執行官共同經營。在協議簽署時，中國國家主席習近平和俄羅斯聯邦總統普京（Vladimir Putin）也在場。

阿里巴巴於周三初段最多跌3.1%，在俄羅斯成立合資公司的消息發佈後跌幅收窄至1.9%，最終收跌1.62%，報收151.65美元，接近一個月低位。6月5日在美上市的熱門中概股均普跌。