【收市總結】恒指靜升69點成交僅671億　比亞迪午後彈5.8%

撰文：鄭寶生
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端午假期前， 大市交投淡靜。恒指收報26965點，上升69點；國指收報10334點，下跌10點。成交額只有671億元。
中興下跌近5% 京信通信亦挫4.2%
中國發出5G牌照，手機及通訊相關股疲弱。中興通訊（0763）收報20.05元，下跌近5%；京信通信（2342）收報1.6元，下跌4.2%；中國鐵塔（0788）收報1.91元，下跌4%；中國通信服務（0552）收報6元，下跌3.4%；比亞迪電子（0285）收報10.3元，下跌2.1%；舜宇（2382）收報67.55元，下跌1.3%。
信置上揚2.1% 維他奶又破頂
本地地產股則普遍向上，信置（0083）收報12.86元，上升2.1%；新地（0016）收報126.4元，上升1.9%；冠君產業信託（2778）收報6.6元，上升1.5%；領展（0823）收報96.9元，上升1.5%。
比亞迪（1211）午後勁升，收報47.75元，上升5.8%。
維他奶（0345）再破頂，收報43.55元，上升3.2%。
優品360（2360）股權集中，收報3.49元，下跌6.7%。
信義光能（0968）主席連續3日減持，收報3.95元，下跌7.7%。
吉利上漲2.2% 中海油下滑1.8%
其他股份方面，吉利（0175）收報12.84元，上升2.2%；中國海外（0688）收報27.5元，上升1.5%；港交所（0388）收報250.6元，上升0.7%；中石化（0386）收報5.1元，下跌近1%；中國生物製藥（1177）收報6.9元，下跌1.1%；恒地（0012）收報40.65元，下跌1.7%；中海油（0883）收報12.16元，下跌1.8%。
中國A股午後跌幅擴大，上證收報2827點，下跌33點；深證收報8584點，下跌161點。
日股收報20774點，下跌2點。