歐盟、IMF齊對貿易戰提警告　容克︰對貿易沒有好處

歐盟執委會主席容克（Jean-Claude Juncker）表示，他「非常擔心」美國和中國之間不斷升級的貿易衝突。

容克在斯洛文尼亞舉行的一次政治和商業峰會後舉行的新聞發佈會上表示，如果世界上最大的兩個經濟體不能解決他所說的「不必要的」衝突，這對貿易沒有好處。

無獨有偶，國際貨幣基金組織（IMF）6月6日警告說，貿易爭端升級和金融市場環境突然逆轉，將對美國經濟構成實質性風險。

IMF當天在結束對美國第四條款磋商的聲明中說，隨着減稅刺激政策的效果逐步消退，IMF預計美國經濟增速將從2018年的2.9%放緩至2019年的2.6%，到2020年進一步減速至2%左右水平。

分析認為貿易戰對美國經濟極其不利。（視覺中國）

IMF警告，美國政府採取的提高進口關稅和其他措施正損害全球貿易體系，增加對貨物和服務貿易的限制，並引發一系列貿易反制措施。如果貿易爭端繼續升級或金融市場環境突然逆轉，將會對美國經濟構成實質性風險。

IMF總裁拉加德（Christine Lagarde）重申貿易戰沒有贏家，並敦促美國和中國、墨西哥等貿易夥伴儘快達成強化國際貿易體系的全面協議、化解貿易緊張局勢。她表示，全球經濟運轉良好依賴於更加開放、穩定、透明和基於規則的國際貿易體系，美國應與其他貿易夥伴通過建設性合作來更好應對貿易體系中的扭曲狀況。

目前，包括野村證券(Nomura)、高盛(Goldman Sachs)和美國銀行(Bank of America)的經濟學家和策略師在內的多家公司，發佈了新的報告，警告稱：「貿易戰正變得越來越糟」。