金管局阮國恒︰監管與創新不對立　三大方針推動金融科技發展

金管局副總裁阮國恒今日﹙10日﹚出席財經論壇發表演說，他指出監管與創新從來都不是對立關係，在審慎監管銀行的同時，亦必須預留創新空間，讓銀行業可以持續成長。而金管局在推動金融科技發展的過程中，主要有三大基本方針︰第一是促進金融科技基建發展，鼓勵使用科技來提升風險管理水平和客戶體驗；第二，引入良性競爭，鼓勵「科技」與「金融」這兩板塊協同發展，從而推進金融科技的應用；第三，必須與各個行業參與者通力合作，完善香港的金融科技生態圈。

鼓勵開放API 節省重複開發成本

他舉例稱，金管局正在推動「開放應用程式介面」（Open API）框架，鼓勵銀行開放產品和服務的對外介面，讓協力廠商來使用。這樣做有助於節省重複開發的成本，因此也可以加快創新產品推出的速度。到今年4月底，全港已經有20家銀行推出超過500個應用程式介面，方便協力廠商平台獲取相關的數據。同時，該局推出的快速支付系統 「轉數快」，至今交易金額已超過4,000億港元和90億元人民幣。

另外，阮國恒稱，金融科技固然為金融開放和創新創造了新的機遇，但也絕對不能無視科技廣泛應用之後可能帶來新的風險，其中最為明顯的例子就是網絡安全。而金管局早在2016年推出了「網絡安全防衛計劃」，目的是加強銀行業在網絡世界裡的抵抗力，計劃包括為銀行提供一個防禦網絡攻擊能力的評估框架，建立一個行業共用的網絡風險資訊分享平台，及培育網絡安全專才。