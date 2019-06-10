中國5月進口數據差　分析指內需疲弱　要注意後續演變

在當前國際環境下，5月份出口仍然好於預期，是由於近期人民幣快速貶值，一定程度上抵消了美國加稅和主要經濟體經濟萎靡所帶來的不利影響。

中美貿易摩擦升級，中國5月出口按年增速因「搶出口」超預期增長，不過這沒有改變整體趨弱的態勢。全球經濟放緩加上內需疲弱，5月進口降幅達近3年來最大降幅。

分析師認為，外部經濟走勢趨弱，依然會制約整體外需，未來走向仍需關注二十國集團峰會（G20）。中原銀行首席經濟學家王軍稱：「5月出口超預期應該是又一次搶出口導致，還需要觀察後續演變，以及轉口貿易，例如經其他替代國進口美國的產品。」

中國5月順差繼續擴大。（新華社）

可結合6月數據 再看全球出口趨勢

中國黃金集團首席經濟學家萬喆認為，中美貿易爭端再現的影響，需要結合6月的情況再看，單月的資料還不足以顯現是否能反映出真實情況。儘管中國進行了結構性的調整，「一帶一路」的外貿增長速度在加快，但如果全球出口承壓仍是大趨勢的話，如何在逆周期政策調節下激發經濟活力，就需要更多制度性成本，以及進一步開放市場化思路。

根據中國海關總署最新資料，以美元計價中國5月出口按年增長1.1%，進口按年下降8.5%。進口按年降幅為2016年7月以來最大，當時降幅為12.5%。5月貿易順差為416.5億美元，擴大38.3%。5月數據重點是中國對歐盟、東盟、日本以及「一帶一路」沿線國家的出口表現良好。

交通銀行金融研究中心首席研究員唐建偉認為，進口降幅超出預期，有大宗商品價格如油價處於低位的因素，但根本上還是因為終端需求不足，反映出內需偏弱和貿易前景不確定之下，加工貿易進口較為謹慎。