【中午收市】恒指再漲210點　領展升至99.1元

撰文：鄭寶生
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港股今早繼續上漲，多隻重磅股升幅不俗，但成交未見大升。恒指中午收報27789點，上升210點；國指收報10619點，上升92點。成交額487億元。
維他奶挑戰45元 壹傳媒勁升8.8%
領展（0823）距百元「紅底股」大關僅一步之遙，收報99.1元，上升0.8%。
維他奶（0345）又破頂，收報44.95元，上升1.4%。
蘋果動新聞計劃9月收費，壹傳媒（0282）收報0.223元，上升8.8%。
中國平安上升2% 中國人壽漲1.8%
A股大升，內險股表現佳，新華保險（1336）收報36.2元，上升3.4%；眾安在綫（6060）收報22.6元，上升近3%；中國平安（2318）收報88.95元，上升2%；中國人壽（2628）收報18.56元，上升1.8%；中國太保（2601）收報29.85元，上升1.7%；財險（2328）收報8.48元，上升1.6%。
瑞聲再升3.1% 港交所突破260水平
其他股份方面，瑞聲（2018）收報43.8元，上升3.1%；港交所（0388）收報265.6元，上升2.9%；舜宇（2382）收報74.25元，上升2.9%；新世界發展（0017）收報12.3元，上升2.8%；工行（1398）收報5.75元，上升1.2%；友邦（1299）收報77.1元，上升1%；長和（0001）收報77.2元，上升0.9%。
中國A股早段大漲，上證半日收報2905點，上升53點；深證收報8964點，上升253點。
日股半日收報21208點，上升73點。