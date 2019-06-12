墜機影響繼續發酵　波音連續兩個月無接獲商業飛機訂單

波音公司報告稱，5月份該公司的商用飛機訂單仍為零。這是737 Max停飛危機之下，波音的銷售訂單連續第二個月停滯不前。

美國《CNN》報道，波音5月份只交付了30架商用飛機，其中包括8架較老型號的737飛機。而一年前，波音在5月份共交付了68架飛機，其中包括19架737 Max，以及28架較舊型號的波音737 Max。

與此同時，2019年5月，波音還取消了71架737 Max飛機訂單。這些飛機原本是通過各種銷售協議提供給印度捷特航空公司的。但由於未能從銀行獲得緊急融資，捷特航空於2019年4月停止了運營。 當地時間11日，波音在一份聲明中表示：「由於捷特航空公司目前的狀況，我們已經取消此前簽訂的飛機合同協議。」

據中國內地媒體海外網報道，有分析稱，波音訂單下降除去737 Max飛機停飛的原因，還受該公司之前大約5,000架飛機積壓訂單的影響，這導致波音的許多客戶暫不需要訂購額外的飛機。

此外，一年一度的巴黎航展(Paris Air Show)下周即將舉行，這是2019年最重要的工業貿易展。由於波音和其競爭對手空客(Airbus)通常喜歡在航展上宣布訂單，這也會使5月的訂單看起來增長較慢。然而，在2018年5月，巴黎航空展之前，波音公司簽下了43架飛機的訂單，其中21架訂單是737 Max。

因墜機事件頻繁，市場看空波音公司前景。（視覺中國）

2019年3月中旬，在一架波音737 Max客機於埃塞俄比亞發生墜機事故後，737 Max系列飛機被迫停飛。雖然波音在停飛期間仍繼續生產該系列飛機，不過速度有所放緩。

737 Max的停飛也導致了該系列飛機的交付停止，並在上個月嚴重影響了波音的整體交付情況。波音的大部分現金收益都來自飛機交付，而此次停飛對波音造成了嚴重的損害。

此前，整個4月，波音公司也同樣沒有接收到任何機型的新訂單。沒有接收到訂單的機型包括了被停飛的波音737 MAX系列，但是也包括了沒有出現問題的波音787和波音777等其他機型。而2018年4月，波音公司的報告顯示他們收到了76個訂單。