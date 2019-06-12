港股午後跌幅擴大至逾500點　地產股及收租股捱沽

撰文：張偉倫
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港股在午後跌幅擴大至逾500點，曾跌至27200邊點緣，其中地產股及收租股成為投資者沽貨對象。
恒生指數最新報27241點，跌548點，國企指數最新報10474點，跌146點。
地產股今日表現極為疲弱，新世界發展（0017）跌4.7%，最新報11.64元，恒基地產（0012）跌2.9%，最新報40.3元，新鴻基地產（0016）跌3.6%，最新報124.5元，長實集團（1113）跌2.4%，最新報58.3元。
友邦騰訊滙控皆下挫
收租股今日亦成為投資者掟貨對象，九龍倉置業（1997）跌5.7%，最新報51.95元，領展房產基金（0823）跌3.4%，最新報95.9元，希慎興業（0014）失守40元，最新報39.45元，跌3.1%。
濠賭股亦成受壓，永利澳門（1128）跌3.4%，最新報15.98元，金沙中國（1928）跌2.8%，最新報36.05元，銀河娛樂（0027）跌3.1%，最新報48.7元。
其他大藍籌方面，滙豐控股（0005）跌1.3%，最新報64.6元，友邦保險（1299）跌2.9%，最新報74.9元，騰訊控股（0700）最新報335.8元，跌2.6%。