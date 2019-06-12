哈佛大學教授：中國向外國貸款含隱性債項　經濟若差易爆煲

中國「一帶一路」海外工程，當中涉及由中方貸款，協助原本無能力興建大型基建的國家展開工程，並由中國公司承包。有哈佛大學教授指，這些貸款一般有隱含條款，如果全球經濟轉弱，會令情況急速轉差。

指實際涉及金額高於宣稱 成隱性債項

《CNBC》引述哈佛大學甘廼迪政府學院教授Carmen Reinhart表示，中國與其他國家訂立的貸款協議通常都是保密的，通常被指實際金額高於公開宣稱數字，於是會讓這些國家構成隱性債項。這些國家債務高企，可能會導致經濟放緩程度大過預期。

阻礙世界銀行及IMF了解真實情況

她指出，由於債項不透明，而國際貨幣基金組織（IMF）等向國家提供貸款時，需要了解對方真實財政狀況，因此會影響這些國家向IMF等機構的貸款金額。

Carmen Reinhart表示：「中國作為全球債權人，也意味着這些貸款存有很多隱性債務。也就是說，這些貸款交易的部份資金，並沒有向世界銀行及IMF報告。」

「因此，人們認為這些國家的負債數目，低於他們的實際水平。」

哈佛教授Carmen Reinhart指出，中國對外國貸款有不少隱含債務，影響世界銀行及IMF的判斷。（新華社）

她表示，這種情況會影響世界銀行及IMF的債務評估方案，並估計世銀及IMF只追蹤到中國放貸總量的一半左右。

影響投資者決策判斷 買債有風險

Carmen Reinhart指出，對投資者而言，他們掌握的訊息不足，並不清楚國家的實際負債情況，阻礙投資者決策，同時可能令他們低估持有這些國家債券的風險。

她點名斯里蘭卡、烏克蘭、委內瑞拉、厄瓜多爾、孟加拉和古巴，稱他們自2011年起從中國貸款，而這些貸款需要債務重組。

而中國亦沒有加入、「無意加入」全球主要債權國組成的「巴黎俱樂部」，這是全球債權國組成的組織，旨在解決其他國家的債務問題。

世界銀行向《CNBC》表示，債務透明度「十分重要」，如果有隱性債務的話，對每個人來說都是問題，不單止在世界銀行和IMF而言。