港股跌勢擴大至近500點　27000點失守　騰訊及滙豐控股捱沽

撰文：張偉倫
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香港政局仍相當緊張，美國總統特朗普更明言對目前事態發展關注，受政治市影響，港股今早低開91點後，跌勢加劇至近400點，27000點再次失守。
恒生指數最新報26847點，460點；國企指數最新報10331點，跌164點。
地產股今日仍處弱勢，恒基地產（0012）最新報40.1元，跌1%，新鴻基地產（0016）跌1.6%，最新報123.1元，新世界發展（0017）最新報11.44元，跌1.7%，長實集團（1113）跌2%，最新報57.6元。
收租股同樣捱沽，領展房產基金（0823）跌1.3%，最新報94.85元，九龍倉置業（1997）跌1%，最新報51.75元，希慎興業（0014）最新報38.8元，為1個月新低，跌2.3%。
手機設備股下挫
手機設備股繼續尋底，舜宇光學（2382）跌1.7%，最新報67.95元，瑞聲科技 （2018）跌1.1%，最新報41.65元，鴻騰（6088）跌2%，最新報3.01元。
金融股方面，滙豐控股（0005）跌1.4%，最新報63.8元，友邦保險（1299）跌2.4%，最新報73.3元，渣打集團（2888）跌1.9%，最新報67.4元。
重磅股騰訊控股（0700）跌2.4%，最新報329.4元。