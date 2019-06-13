【逃犯條例】標普憂香港法治等基礎受損　或檢視信貸評級

繼評級機構惠譽，確認香港長期信貸評級為「AA+」後，標普亦發表報告，重申香港信貸評級為「AA+」，前景為「穩定」。

不過與惠譽一樣，亦有提及港府修訂《逃犯條例》備受爭議。標普指條例引起市場廣泛討論，市場憂慮損害「一國兩制」下，賦予香港的高度自治權。

憂中港兩地法治差異收窄

報告稱，自2014年的佔領運動及多次推動特首普選失敗後，已經有愈來愈多相關的討論，標普直言，香港與中國「A+」級有分別，是基於香港的管治水平、法治基礎、政策框架、營商環境及監管制度與中國內地截然不同，即使「大灣區」令中港兩個經濟體持續融合，亦不會令上述的差異收窄。

標普強調，若兩地體制與監管框架變得相似，將損害香港高度自治，及信貸評級得以高於中國的基礎，該行或因此檢視本港評級。

標普重申香港信貸評級為「AA+」，前景為「穩定」。（資料圖片）

惠譽：佔領運動後 更多指摘香港高度自治受侵蝕

惠譽日前指出，香港的明顯優勢是公共財政有優勢，在經濟放緩方下，財政政策仍然可以變得活躍，不過最近的逃犯條例備受爭議，引起外界「香港一國兩制下的自治權受到侵蝕」的辯論。

報告指出自2014年「佔領運動」，以及立法會試圖推動香港特首普選失敗之後，近年愈來愈多類似的指摘。