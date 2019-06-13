【中午收市】港股再跌235點　地產股續弱　希慎下滑2.3%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
中國A股倒升，港股今早跌幅亦收窄。恒指中午收報27072點，下跌235點；國指收報10422點，下跌72點。成交額444億元。
本地地產股繼續疲弱，希慎（0014）收報38.8元，下跌2.3%；太古地產（1972）收報31.6元，下跌2.2%；恒隆地產（0101）收報16.98元，下跌2.2%；長實集團（1113）收報57.75元，下跌1.7%；新世界發展（0017）收報11.46元，下跌1.5%；新地（0016）收報123.4元，下跌1.4%。
優品360下挫8.5% 壹傳媒回吐7.8%
昨日公布計劃在澳門開舖的優品360（2360），收報3.24元，下跌8.5%。
早前大升的壹傳媒（0282）今早有回吐，收報0.295元，下跌7.8%。
滙控跌穿64元 騰訊續跌1.8%
其他股份方面，聯通（0762）收報8.52元，上升1.9%；碧桂園（2007）收報11.06元，上升1.5%；滙控（0005）收報63.95元，下跌1.2%；友邦（1299）收報74.1元，下跌1.3%；騰訊（0700）收報331.4元，下跌1.8%；中海油（0883）收報12.2元，下跌1.9%；吉利（0175）收報12.46元，下跌1.9%；銀娛（0027）收報48.05元，下跌1.9%；中國人壽（2628）收報17.82元，下跌2.8%。
中國A股先跌後升，上證半日收報2912點，上升3點；深證收報8965點，上升11點。
日股半日收報20958點，下跌171點。