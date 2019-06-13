【收市總結】恒指由跌483點收窄至跌13點　內房勁升碧桂園漲5.1%

撰文：鄭寶生
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港股午後跌幅持續收窄，恒指收報27294點，下跌13點；國指收報10472點，下跌22點。成交額813億元。
新城發展升近5% 龍湖突破30元
內房股午後升幅擴大，碧桂園（2007）收報11.46元，上升5.1%；新城發展（1030）收報9.73元，上升近5%；龍湖（0960）收報30.4元，上升4.6%；中國恒大（3333）收報21.55元，上升4.1%；融創（1918）收報37.1元，上升3.9%；世茂房地產（0813）收報22.9元，上升3.2%。
中煙國際再飆40.9% 優品360插12.1%
本地地產收租股再跌，但跌幅收窄，恒隆地產（0101）收報17.06元，下跌1.7%；希慎（0014）收報39.2元，下跌1.3%；鷹君（0041）收報33.5元，下跌1.2%。
昨日上市的中煙國際（6055）繼續大升，收報7.54元，上升40.9%，較上市價4.88元高54.5%。
昨日公布尋求在澳門開店的優品360（2360）收報3.11元，下跌12.1%。
聯通逆市漲2.4% 中國人壽下跌1.2%
其他股份方面，聯通（0762）收報8.56元，上升2.4%；長和（0001）收報75.5元，下跌0.5%；滙控（0005）收報64.3元，下跌0.6%；吉利（0175）收報12.58元，下跌0.9%；騰訊（0700）收報334.2元，下跌0.9%；中海油（0883）收報12.32元，下跌近1%；恒安（1044）收報58.8元，下跌1.1%；中國人壽（2628）收報18.12元，下跌1.2%。
中國A股今早先跌後升，無後變化不大，上證收報2910點，上升1點；深證收報8951點，下跌3點。
日股收報21032點，下跌97點。