美國欲擺脫礦產進口依賴　急於拉攏盟友「抗衡」中國

在中美貿易戰依然緊張之際，美國正計劃拉攏盟友推行一個全球戰略——減少對中國礦產原材料進口的依賴。

據美國地質調查局統計，2018年美國48種礦產消費中有18種完全依賴進口，包括稀土元素、石墨和銦。市場人士分析，鋰離子電池在21世紀的地位就像石油在20世紀的作用一樣，而目前美國鋰產量不到全球的1%，數據顯示，中國佔全球鋰電池產量的近三分之二，並掌控全球大多數鋰加工設施，而美國鋰電池產量佔比僅為5%。同時，中國是世界主要的精練鈷生產國和主要對美出口國。

此外，近幾年中國鋰業巨頭也在悄然布局海外重要鋰礦。比如，2018年5月，天齊鋰業就斥資259億元人民幣（1元人民幣約合0.145美元）收購智利鋰業巨頭SQM公司的24%股份，進一步提升了其在全球鋰業市場的地位。

另據彭博社近日報道，當前中國在一些重要市場預先確保了供應鏈安全。比如用於電動汽車和大容量存儲的電池，這些電池依賴於鋰等一系列其他材料，這些材料過去應用並不廣泛，但如今卻推動着中國在供應方面存在較大優勢。就拿鈷來說，中國2018年的鈷產量佔全球的80%左右，此外，通過在其他國家和地區的生產設施，中國也成為鈷原材料開採的主要國家，約佔世界供應量的70%。

在此背景下，繼上周建議美國政府強化關鍵礦物（稀土）供應後，6月11日美國國務院表示將幫助世界各國開發鋰、銅和鈷等礦產資源，並將其納為「一項系統性戰略中的組成部分」，旨在減少在高科技產業關鍵原材料方面對中國進口的依賴。

據悉，美國正加緊同加拿大及澳大利亞展開合作，其他盟國此後也可能加入。目前加拿大與澳大利亞對美國出台的上述計劃尚未給予回應。加拿大和澳大利亞位列全球鋰和鈷儲量最多的國家之列。

路透社認為，美國政府最近越來越擔心對礦產進口的依賴，此前中國政府暗示將把稀土作為與美國間貿易戰的籌碼。這將使美國從手機、電池到戰鬥機等一系列消費品、工業產品和軍用產品的生產受擾。美國能源資源助理國務卿范農（Fanon）表示，跟中國的緊張關係要求美國要自行生產更多稀土，並協助他國確保供應鏈的安全。

中國是稀土生產大國。（視覺中國）

美國商務部6月4日發佈的《確保關鍵礦物安全可靠供應的聯邦戰略》建議美政府推進關鍵礦產供應鏈轉型、加強與盟國合作、減少國內礦產資源開發審批限制等，促進國內稀土和其他關鍵礦物的生產。

對於美國此次試圖重新布局全球相關產業鏈的想法，中國現代國際關係研究院美國所學者孫立鵬對中國媒體《參考消息》稱，在有色金屬方面，美國對中國依賴度高。可以說，對美國而言，中國地位難以替代。中國在全球有色金屬初級加工領域佔比較大，處於優勢地位，同時，任何產業鏈的重塑都難以在短期內完成，鑒於此，美國想在短期內重新塑造有色金屬全球產業鏈難度極大，且難以達到效果。