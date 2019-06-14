【開市快報】恒指低開113點　太古遭主席施銘倫減持　太古A反升1%

撰文：文顥宗
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美股昨晚造好，道指收市升101點（0.39%），收報26106點，納指亦升近0.6%。惟港股今早低開，恒指開市報27180點，跌113點（0.42%）；國企指數報10446點，跌25點（0.24%）。
藍籌股開市個別發展，騰訊（0700）升0.12%，報334.6元；中國平安（2318）升0.57%，報88.3元；港交所（0388）跌0.31%，報261.6元；友邦保險（1299）跌0.99%，報74.3元；滙豐控股（0005）升跌0.39%，報64.05元；長實集團（1113）升0.34%，報58.7元；石藥集團（1093）升0.52%，報11.62元；中移動（0941）跌0.22%，報68.8元。
東亞銀行（0023）發出盈利預警，預料中期純利將顯着下跌，主因為4筆合共約25億元至30億元的貸款減值。東亞股價今早低開3.93%，報23.2元。
小米（1810）昨日再有員工行使購股權，涉及44.22萬股B股，較昨日收市價9.54元折讓94.6%。小米股價今早低開0.6%，報9.6元。
港交所數據顯示，太古家族成員兼主席施銘倫於本月11日及12日合共沽售太古B（0087）約129.8萬股，套現約1,985萬元。今早太古B未有升跌，報14.84元；太古A（0019）開市則升逾1%，報94.55元。