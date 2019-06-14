【中午收市】恒指下跌141點　東亞盈警重挫7.9%

撰文：鄭寶生
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港股今早繼續下滑，但指數成份股波動較之前收窄。恒指中午收報27153點，下跌141點；國指收報10436點，下跌35點。成交額364億元。
太興彈升8.7% 中煙再漲近4%
東亞銀行（0023）發盈警，指中期純利顯著下降，中金下調目標價至21.7元。東亞收報22.25元，下跌7.9%。
太興（6811）股價彈升，收報2.87元，上升8.7%。
中煙香港（6055）升幅收窄，收報7.84元，上升近4%。
廣汽下挫3.2% 比亞迪亦跌2.3%
汽車股下挫，廣汽（2238）收報7.04元，下跌3.2%；比亞迪（1211）收報45.6元，下跌2.3%；長汽（2333）收報5.47元，下跌1.6%；東風（0489）收報6.06元，下跌近1%。
中國生物製藥漲1.6% 太古A挫2.4%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.12元，上升1.6%；中海油（0883）收報12.42元，上升0.8%；聯通（0762）收報8.42元，下跌1.6%；信置（0083）收報12.52元，下跌1.6%；旺旺（0151）收報5.71元，下跌1.6%；恒生（0011）收報192.7元，下跌1.7%；舜宇（2382）收報68.8元，下跌1.9%；中銀香港（2388）收報29.85元，下跌2.1%；太古A（0019）收報93.35元，下跌2.4%。
中國A股早段受壓，上證半日收報2903點，下跌7點；深證收報8905點，下跌46點。
日股半日收報21087點，上升55點。