若貿易順差收窄　外匯佔款未來再有下跌壓力

人民銀行在今年5月底時，外匯佔款21.3萬億元（人民幣‧下同），按月減少10.92億元。而外匯佔款已經連續10個月下滑，這背後說明了什麼？

從2018年10月到2019年2月，央行外匯佔款下降幅度處於收窄狀態。但從3月開始的連續兩個月時間，人行外匯款按月下降金額開始擴大。在今4月，外匯佔款倒退8.61億元。

外匯儲備和外匯佔款的變化，往往被作為觀察人行是否干預匯市的參考。分析認為，在當前外匯收支基本平衡的背景下，外匯佔款減少金額並不大，這可能說明人行基本退出了常態式干預，也標明外匯市場供求基本平衡。

另外，外匯佔款減少，說明貿易順差降低，流動性收緊。不論貿易戰的發展前景如何，無論是出於緩和外貿環境，還是優化國際收支結構的目的，中國貿易順差的收縮趨勢應該是可以確定的，那麼對於國內流動性來說無疑會帶來負面影響。

外匯佔款連續下降，減少的外儲去了哪裡。（視覺中國）

未來一旦貿易順差顯著收斂，外匯佔款可能再次出現流出壓力，中國國內基礎貨幣的缺口可能加大。當然有觀點認為人行可以通過降準補充基礎貨幣缺口，但這會使得匯率和外匯佔款的壓力進一步加大，陷入越寬鬆、越貶值、外匯佔款越流出的惡性循環，國內資產價格泡沫也將進一步膨脹，使得經濟面臨內憂外患，這無疑是政府所不願見到的。

而且一旦美聯儲加息而中國不加，人民幣匯率貶值壓力再次加大，又會給美國加大對華貿易戰的藉口，因此美國聯儲局採取緊縮貨幣政策，對國內貨幣政策的傳導壓力會進一步加大，國內貨幣政策仍有被動收緊壓力。