習近平特朗普大阪握手言和機率越來越低

美國總統特朗普多次表示，他準備在6月底於日本大阪舉行的峰會上與習近平會面，但中國沒有予以證實。中國外交部也沒有確認G20峰會的習特會晤。能否達成一個明確的協議更是一個遙不可及的事情。

《路透》援引包括北京和華盛頓的官員及外交官稱，目前對於這場潛在的習特峰會只做了很少的準備工作。現在的局勢變成了美國渴望與中國重啟談判，而中方則保持了冷靜。



對於美國方面而言，這幾年來特朗普在缺乏準備的情況下參加一場重要會面並不是稀罕事。特朗普經常出席重要會談前只做少量的準備，然後在去程的飛機上制定會談策略。中國國家主席習近平則可能根本不想參加一場無法預料結果的會談，而且還要面臨繼續加征關稅的威脅。



康奈爾大學教授普拉薩德表示，即便習特會舉行，最好的結果就是雙方重回談判桌，而現在對於暫時停火的前景也消散了，長期的貿易戰和更廣泛的貿易緊張關係似乎已經到來。



雖然特朗普表示如果在G20峰會無法與習近平見面，將會實施新一輪懲罰關稅。但是他並沒有設定最後期限。4月份美國製造業生產、出口和住宅銷售下降，5月份就業增長大幅放緩，這讓特朗普感受到了壓力。他企圖用關稅威脅讓中國重回談判桌並作出讓步，同時又不想把中國逼得太緊導致談判徹底失去希望。中美雙方都想要一份好的協議，但同時都不願意再作出妥協。最終的事件走向取決於不斷升級的關稅戰對誰的傷害更大，誰更能拖得起這場“經濟戰”和“科技戰”的打擊。