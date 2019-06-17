中國首5個月實際使用外資近3700億人幣

中國商務部近日發佈的數據顯示，今年前五個月中國實際使用外資3,690.6億元人民幣（1元人民幣約合0.145美元），同比增長6.8%，中國高技術產業實際使用外資同比增長47.2%，美國對華投資同比增長7.5%。

在全球外國直接投資顯著放緩的背景下，這些數據顯示：中國依然是外商投資的熱土。

此外，根據聯合國貿易和發展會議6月12日發佈的《2019年世界投資報告》顯示，去年全球外國直接投資（FDI）連續第三年下滑，但中國大陸吸引外資總量逆勢上漲，去年中國大陸FDI流入量增長近4%，達到約1,390億美元，繼續成為全球第二大外資流入地。

6月11日，國際商業服務提供商TMF Group發佈2019年度《全球商業複雜性指數》顯示，中國對外商逐漸呈現更加開放的投資環境。

6月13日，中國國務院副總理劉鶴在「2019陸家嘴論壇 」上表示，在不久的將來，中國政府將進一步推出有力度的改革開放新舉措。

分析指出，從長期來看，中國政府正在以負責任的姿態積極推進簡政放權，所進行的一系列增值稅及其他各方面的改革，都朝着「簡潔、合理、透明」的方向前進，積極與國際標準接擴大金融開放這將降低外商在中國設立、運營企業的複雜度。