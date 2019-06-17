【收市總結】恒指靜升108點　地產股上揚　友邦彈升1.9%

撰文：鄭寶生
最後更新日期：
「逃犯條例」暫緩推進，地產股勁升推動恒指向上。恒指收報27227點，上升108點；國指收報10428點，上升8點。成交額僅669億元。
九倉置業漲近3% 壹傳媒又飆26.7%
「逃犯條例」暫緩修訂，本地地產收租股彈升。九倉置業（1997）收報53.45元，上升近3%；信置（0083）收報12.8元，上升2.4%；新世界發展（0017）收報11.74元，上升2.1%；太古地產（1972）收報32.15元，上升1.7%；會德豐（0020）收報53.5元，上升1.5%。
暫緩推動「逃犯條例」，亦令友邦（1299）反彈，收報75.2元，上升1.9%。
壹傳媒（0282）繼續爆上，收報0.38元，上升26.7%。
港交所上漲1.3% 碧桂園逆市跌2.1%
其他股份方面，中國生物製藥（1177）收報7.22元，上升1.7%；中海油（0883）收報12.52元，上升1.5%；吉利（0175）收報12.32元，上升1.3%；港交所（0388）收報263.8元，上升1.3%；蒙牛（2319）收報29.85元，下跌1.3%；碧桂園（2007）收報11.22元，下跌2.1%。
中國A股窄幅波動，上證收報2887點，上升5點；深證收報8780點，下跌29點。
日股收報21124點，上升7點。