美國一男子以7.1萬元買「大宅」　以為執到「筍盤」實情係中伏

置業成家可謂不同國籍人士的共同目標。可是在作出置業決定前，特別是遇上看似「筍盤」時，買家定必要「眼定定 心水清」，睇清楚相關條款及內容作出手，否則便有機會落得如文中的美國男子下場。

故事主人翁為一名來自美國佛羅里達州﹑為Kerville Holness，看到網上有大宅進行拍賣，竟以9,100美元（約7.1萬元）這筍價投得。天下間當然不會出現如此美好的童話故事，原來該名男子拍得的不是大宅，而是一塊草皮，更是一幅在兩間相連車庫中間的草皮。

為何會將草皮放上網拍賣？

據美國《南佛羅里達太陽哨兵報》報道，Kerville Holness屬網上拍賣的初哥，懷疑在經驗不足，以及並無看清楚詳細資料，以為在Broward網上拍賣行放售的物業為一間價值17.7萬美元（約130萬元）的大宅，於是出價9,100美元成功投得。他又指出測量師行顯示的是大宅照片，並且連結於拍賣網站。

實情是Kerville Holness投得的「物業」，是一塊1呎闊﹑100呎長的草皮，價值為50美元。該草皮位於兩間大宅外﹑兩間相連車庫中間。測量師行明言草皮基本上並無價值可言。

既然是無價值﹑又難分割，又為何會在網上拍賣行出現。原來該草皮由發展商持有，後來發展商公司解散，再無為草皮交稅。在拖欠政府稅款情況下，遭到政府收地及拍賣。

事主明言受騙 官員指不會獲賠償

Kerville Holness明言是遭到欺騙，因為並無明確顯示草皮的位置，又指出若想報復，可以拆走車庫間牆壁。不過他直言報復又有何用。至於他的個案是否可以獲得賠償？報道引述當地官員指出，根據佛羅里州法律指出，事主是不會獲得賠償，同時提醒有意參與競投人士，在事前要多搜集資料。

至於房地產律師Gary Singer則指出，Kerville Holness可以興訟，以找出銷售過程中可能發生的失誤。