中國前5月財政收入增速放緩壓力增加　

中國增值稅大規模減稅效應顯現，從統計資料顯示，個稅和地方六稅兩費等減負效應持續，地方財政收入增速明顯放緩，收支壓力加大。而北京和重慶首現負增長。

《第一財經》報道，中國各省份最近公開的資料顯示，隨著減稅不斷發力，5月地方財政收入增速明顯放緩，北京、重慶財政收入首次出現負增長。目前至少有10個省份公開了前5個月財政收支資料，其中3地負增長。



今年前5個月，重慶市一般公共預算收入約1,011億元（人民幣‧下同），按年下降5.3%。貴州省收入約741億元，按年下降5%。北京市收入約2,646億元，按年下降4.4%。



儘管各地收入增速分化明顯，但與前四個月相比，增速均有明顯放緩。主要原因是5月份減稅力度加碼，導致地方財政收入減收。

中國減稅降費政策仍待繼續推進。（視覺中國）

稱降增值稅率效果漸顯現

以5月出現負增長的北京為例，據當地財政局分析指出，前5個月增值稅收入增速（6.1%）有所放緩，主要是受到降低增值稅稅率效應在5月開始顯現。受小微企業普惠性稅收政策，及保險業企業增加稅前抵扣項的減稅政策影響，企業所得稅收入按年下降2.6%，個稅按年下降33.9%，延續了今年以來的下降態勢。

另外，為了緩解地方財政壓力，中央財政也通過加大轉移支付力度來增強地方政府「保工資、保運轉、保基本民生」。



分析人士認為，在收入增速放緩之際，財政更要過緊日子，要優化支出結構，盤活存量財政資金。但財政收支缺口的擴大、以及上半年財政政策投放力度過大，意味著倘若經濟下行壓力進一步加重，財政再發力就需要新的工具。可以通過擴大廣義財政如提高國企利潤上繳比例、動用歷史結餘來補充財政收入，也可以提高專項債發行額度，甚至不排除向全國人大申請修改預算來提高赤字率。