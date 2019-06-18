【收市總結】恒指上漲271點　憧憬績轉佳　歐舒丹爆上8.7%

撰文：鄭寶生
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特首林鄭月娥下午4時見記者，港股今日步步向上，但成交不足。恒指收報27498點，上升271點；國指收報10507點，上升79點。成交額710億元。
維他奶回吐3.1% 信義光能挫11.9%
維他奶（0345）繼續高位回落，收報44.45元，下跌3.1%。
歐舒丹（0973，L'OCCITANE）料同店銷售恢復增長，收報15元，上升8.7%。
信義玻璃（0868）配售超過3億股信義光能（0968），信義玻璃收報8.11元，上升1.1%；信義光能收報3.64元，下跌11.9%。
舜宇及富智康 齊上揚4.9%
手機及通訊設備股上揚，舜宇（2382）收報72.2元，上升4.9%；富智康（2038）收報0.86元，上升4.9%；通達集團（0698）收報0.6元，上升3.4%；比亞迪電子（0285）收報10.78元，上升2.3%；瑞聲（2018）收報42.35元，上升0.5%。
手機設備股有追捧，藍籌舜宇今日愈升愈有，最終勁升4.9%。（路透社）
港交所升至271元 騰訊亦漲1.5%
其他股份方面，神華（1088）收報16.94元，上升3.7%；港交所（0388）收報271元，上升2.7%；創科（0669）收報56.65元，上升2.7%；中國生物製藥（1177）收報7.4元，上升2.5%；新地（0016）收報130.2元，上升2.5%；石藥（1093）收報11.82元，上升2.2%；銀娛（0027）收報49.2元，上升2.1%；友邦（1299）收報76.7元，上升近2%；騰訊（0700）收報334元，上升1.5%；建行（0939）收報6.42元，上升1.1%。
中國A股全日變動不大，上證收報2890點，上升2點；深證收報8804點，上升23點。
日股收報20972點，下跌151點。