【中午收市】恒指勁升651點成交增　習特再會萬洲爆上5.7%

美國總統特朗普表示，與中國國家主席習近平通電話，將會在二十國集團（G20）峰會期間會面，亞太股市隨美股勁升。恒指中午收報28150點，上升651點；國指收報10756點，上升248點。成交額637億元。
中美兩地都有豬肉生意的萬洲國際（0288）收報8元，上升5.7%。
舜宇勁升8.2% 中興大彈8.1%
手機及通訊設備股亦爆上，舜宇（2382）收報78.15元，上升8.2%；中興（0763）收報21.9元，上升8.1%；比亞迪電子（0285）收報11.58元，上升7.4%；丘鈦（1478）收報6.03元，上升6.5%；京信通信（2342）收報1.72元，上升4.9%；瑞聲（2018）收報44.2元，上升4.4%；聯想集團（0992）收報6.02元，上升3.8%。
離岸人民幣轉強，中資航空股爆上，東航半日上升8.5%至4.6元，是近期少見大幅反彈。（中新社）
人民幣升值 中資航空股升逾8%
人民幣升值，中資航空股勁升。東航（0670）收報4.6元，上升8.5%；國航（0753）收報7.7元，上升8.3%；南航（1055）收報5.4元，上升8%。
澳門賭業股向上，美高梅（2282）收報13.02元，上升7.2%；新濠（0200）收報16.4元，上升7.1%；永利（1128）收報16.9元，上升5.9%；金沙（1928）收報37.6元，上升5.3%；澳博（0880）收報8.63元，上升4.9%；銀娛（0027）收報51.35元，上升4.4%。
首隻滬倫通股份華泰證券（6886，HTSC）收報13.24元，上升9.4%。
創科上揚4.1% 申洲升至103元
其他股份方面，創科（0669）收報58.95元，上升4.1%；申洲（2313）收報103元，上升4.1%；友邦（1299）收報79.55元，上升3.7%；騰訊（0700）收報346.2元，上升3.7%；中國平安（2318）收報91.05元，上升3.6%；中國人壽（2628）收報18.86元，上升3.6%；港交所（0388）收報277.4元，上升2.4%；長和（0001）收報77元，上升2.2%；滙控（0005）收報65.15元，上升1.7%。
中國A股今早升幅不俗，上證半日收報2933點，上升43點；深證收報9002點，上升198點。
日股半日收報21321點，上升348點。