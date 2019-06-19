【收市總結】憧憬中美貿易摩擦降溫　恒指勁升703點成交再破千億

中國國家主席習近平將與美國總統特朗普會面，市場憧憬中美貿易摩擦冷卻，亞太股市隨美股勁升。恒指收報28202點，上升703點；國指收報10764點，上升257點。成交額1,051億元。
今日上市的糧食貿易商日照港裕廊（6117），受惠中美「有偈傾」而勁升，收報4元，較上市價1.5元高166.7%。
舜宇爆上10.1% 中興大漲7.4%
手機及通訊設備股大升，舜宇（2382）收報79.5元，上升10.1%；雷蛇（1337）收報1.65元，上升10%；比亞迪電子（0285）收報11.66元，上升8.2%；丘鈦（1478）收報6.08元，上升7.4%；中興（0763）收報21.75元，上升7.4%；京信通信（2342）收報1.73元，上升5.5%；瑞聲（2018）收報44.25元，上升4.5%；鴻騰（6088）收報3.11元，上升3.3%。
人民幣升值 國航攀升8.3%
人民幣急升，中資航空股爆上。國航（0753）收報7.7元，上升8.3%；東航（0670）收報4.58元，上升8%；南航（1055）收報5.29元，上升5.8%。
紙業股亦受惠人民幣升值，陽光紙業（2002）收報1.08元，上升6.9%；玖龍紙業（2689）收報6.58元，上升6.8%；理文造紙（2314）收報5.41元，上升4.8%。
濠賭股今日勁升，美高梅最終爆上8.6%，收報13.18元，是最近約半個月首次升穿13元水平。（路透社）
美高梅漲8.6% 永利亦升6.3%
濠賭股今日大升，美高梅（2282）收報13.18元，上升8.6%；永利（1128）收報16.96元，上升6.3%；新濠（0200）收報16.14元，上升5.4%；金沙（1928）收報37.5元，上升5%；銀娛（0027）收報51.5元，上升4.7%；澳博（0880）收報8.57元，上升4.1%。
萬洲升5.3% 創科、申洲漲逾4%
其他股份方面，萬洲（0288）收報7.97元，上升5.3%；創科（0669）收報59.35元，上升4.8%；申洲（2313）收報103.2元，上升4.3%；友邦（1299）收報80元，上升4.3%；中海油（0883）收報13.02元，上升近4%；騰訊（0700）收報347.2元，上升近4%；中國平安（2318）收報91元，上升3.6%；港交所（0388）收報277.8元，上升2.5%；長和（0001）收報77元，上升2.2%；滙控（0005）收報65.15元，上升1.7%。
中國A股午後升幅收窄，上證收報2917點，上升27點；深證收報8925點，上升121點。
日股收報21333點，上升361點。