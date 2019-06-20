【中午收市】恒指再漲284點　A股大升券商股齊爆上

美國或考慮減息，刺激市場氣氛完全轉好，亞太股市繼續爆升。恒指中午收報28486點，上升284點；國指收報10881點，上升117點。成交額499億元。
中信建投証券勁升7.6% 中國銀河彈7%
A股大升刺激中資券商股向上，中信建投証券（6066）收報6.25元，上升7.6%；中國銀河（6881）收報4.73元，上升7%；華泰證券（6886，HTSC）收報13.94元，上升6.7%；東方證券（3958）收報5.24元，上升6.7%；中州證券（1375）收報1.83元，上升5.8%；光大證券（6178）收報6.12元，上升5.3%；中信証券（6030）收報16.16元，上升5.1%；海通證券（6837）收報8.85元，上升4.4%。
中國人壽上揚3.3% 南航大升6.6%
中國A股上漲亦帶動內險股，新華保險（1336）收報37.55元，上升4.7%；中國太平（0966）收報21.2元，上升4.4%；人保集團（1339）收報3.13元，上升3.3%；中國人壽（2628）收報19.38元，上升3.3%；中國平安（2318）收報93.55元，上升2.8%。
人民幣再漲，中資航空股未升完。南航（1055）收報5.64元，上升6.6%；東航（0670）收報4.76元，上升3.9%；國航（0753）收報7.99元，上升3.8%。
吉利上漲4.9% 騰訊再升1.6%
其他股份方面，吉利（0175）收報13.34元，上升4.9%；石藥（1093）收報12.46元，上升2.8%；旺旺（0151）收報6.21元，上升2.3%；中銀香港（2388）收報31.5元，上升2.3%；恒地（0012）收報42.25元，上升1.8%；友邦（1299）收報81.45元，上升1.8%；騰訊（0700）收報352.8元，上升1.6%。
中國A股上升超過2%，上證半日收報2992點，上升75點；深證收報9165點，上升239點。
日股半日收報21464點，上升130點。